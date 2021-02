Die 27-jährige Natalie Naringbauer kandidiert für die Linken im Wahlkreis 37. Wir stellen alle zugelassenen Kandidaten anhand eines einheitlichen Fragebogens vor.

Im Landschaftsschutzgebiet am Hansenbusch in Edigheim kann Natalie Naringbauer gut entspannen. © Thomas Rittelmann

Politische Fragen

Servicekraft aus Oppau Natalie Naringbauer wurde in Frankenthal geboren und wohnt in Oppau. Die 27-Jährige arbeitet als Servicekraft. 2019 wurde sie Mitglied bei den Linken. Seit einem Jahr ist sie Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbandes Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis und dort tierschutz- und umweltpolitische Sprecherin. Als bürgerliches Mitglied gehört sie dem Sportausschuss der Stadt an. Naringbauer ist Mitbegründerin der Aktion „Aufräumen for Future“ sowie Mitglied und ehrenamtliche Helferin bei den Naturfreunden Ludwigshafen seit 2020. ott

AdUnit urban-intext1

Frau Naringbauer, welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen Sie setzen, wenn Sie in den Landtag gewählt würden?

Naringbauer: Ich möchte mich, wenn ich in den Landtag gewählt würde, auf den Naturschutz und auf bessere Förderung der Jugend- und Kinderarbeit konzentrieren. Gerade in diesen Zeiten sieht man, wie wichtig Naturschutz und unsere jüngeren Mitmenschen sind. Für sie ist die Pandemie so schwer wie für keinen anderen. Deswegen möchte ich dafür sorgen, dass sie nach der Corona-Krise wieder Raum für sich und ihre persönliche Entwicklung haben.

Für welche Projekte in Ludwigshafen wollen Sie sich einsetzen?

AdUnit urban-intext2

Naringbauer: Ich möchte mich für mehr Begrünung der Stadt und für mehr Jugendtreffs einsetzen, denn in den vergangenen Jahren wurden viele geschlossen. Gerade Jugendliche brauchen den Raum zur Entfaltung und die Zeit untereinander fernab vom gewohnten Alltag.

Wo hat die Landesregierung in der Vergangenheit zu wenig gemacht?

AdUnit urban-intext3

Naringbauer: Die Landesregierung hat meiner Meinung nach zu wenig beim Tier- und Klimaschutz gemacht. So müsste beispielsweise Personennahverkehr auch auf dem Land attraktiver werden. Auch bei einigen sozialen Themen wurde in den vergangenen Jahren viel verpasst wie zum Beispiel bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie bei den Themen Schulbildung und Obdachlosigkeit. Leider wurde auch der Rechtsextremismus zu wenig unter die Lupe genommen.

AdUnit urban-intext4

Was sind für Sie die wichtigsten Entscheidungen, die in der kommenden Legislaturperiode im Landtag anstehen?

Naringbauer: Für mich sind die wichtigsten Entscheidungen in der kommenden Legislaturperiode der Klimaschutz und Naturschutz. Denn wir können uns es nicht erlauben, noch mehr Zeit verstreichen zu lassen. Auch der bezahlbare Wohnraum ist eine wichtige Entscheidung, für die ich mich stark machen werde. Letztendlich auch die Abfederung der durch Corona entstanden Schulden, denn man kann die Bürgerinnen und Bürger diese Kosten nicht allein tragen lassen.

Warum sind Sie Parteimitglied geworden?

Naringbauer: Weil die Linke meiner Meinung nach die einzige Partei ist, die den Finger in die sprichwörtliche Wunde legt. Sie weist auf gravierende Probleme in unserem System hin. Damit kann ich mich identifizieren und möchte ein Teil der Problemlösung sein.

Inwieweit verändert die Corona-Pandemie Ihren Wahlkampf?

Naringbauer: Die Corona-Pandemie erschwert uns den Wahlkampf ungemein, da wir nicht aktiv auf unsere Wähler und Wählerinnen zugehen können. Die sozialen Medien sind eine super Plattform, doch damit erreicht man nicht jeden.

Private Fragen

Was schätzen Sie an Ludwigshafen bzw. den Ludwigshafenern?

Naringbauer: Die offene und ungeschminkte Art der Ludwigshafener und die kulturelle Vielfalt schätze ich an Ludwigshafen am meisten. Ich bin wirklich dankbar dafür, hier aufgewachsen zu sein.

Wo kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden?

Naringbauer: Im ökologischen Bereich kann und sollte Ludwigshafen noch besser werden. Sei es der Personennahverkehr oder bei etwa 2000 fehlenden Bäumen. Auch im Bezug auf den sozialen Wohnraum muss mehr getan und eine Lösung für die tote Innenstadt und die Stadtkerne der einzelnen Ortsteile gefunden werden.

Welcher ist Ihr Lieblingsort in der Stadt?

Naringbauer: Mein persönlicher Lieblings- und Rückzugsort in Ludwigshafen ist definitiv das Landschaftsschutzgebiet „Am Hansenbusch“ und der damit verbundene Rheinabschnitt am Ölhafen.

Wie können Sie am besten entspannen?

Naringbauer: Beim Wandern im Pfälzer Wald kann ich am besten entspannen und den Kopf frei kriegen.

Wer sind Ihre (politischen) Vorbilder?

Naringbauer: Ehrlich gesagt, habe ich keine politischen Vorbilder, sondern Menschen, die mich durch ihren politischen Aktivismus inspirieren wie etwa die „Fridays for Future“-Aktivisten und Aktivistinnen und jeder einzelne Mensch, der gegen den Rassismus, sei es auf Demos oder im Alltag, angeht.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Naringbauer: So ist das Leben und so muß man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz alledem.