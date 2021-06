Naturschützer machen gegen BASF-Trasse mobil

Ludwigshafen. Die BASF will den Lastwagen-Zulieferverkehr in den Norden verlegen. Auf dem Gelände der werkseigenen Kläranlage soll eine Abfertigungsfläche entstehen, von dem aus die Transportfahrzeuge über eine geplante Nord-Route zum Tor 15 am Kombiverkehrsterminal gelangen sollen. Verschiedene Parteien und Umweltverbände kritisieren das Vorhaben, weil die Straße durch ein Landschaftsschutzgebiet führen wird.

AdUnit urban-intext1

Um interessierten Bürgern das Projekt und dessen Auswirkungen zu erläutern, laden der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die BUND Kreisgruppe Ludwigshafen am Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr zu einem Rundgang entlang der geplanten Trasse. Treffpunkt ist hinter dem Friedhof in Edigheim (Parkplatz mit Blick auf den Rewe).

Verkehrschaos vermeiden

„Eine viel befahrene Lkw-Pendler-Route soll durch das Landschaftsschutzgebiet von der A 6 zum Tor 15 führen und schneidet das Gebiet in zwei Teile“, kritisieren die Organisationen. Zwei Kilometer lang soll die Straße werden, bei Tempolimit 30. Die BASF wird täglich von rund 2500 Lkw angesteuert, rund 1200 Fahrten haben das Tor 11 zum Ziel. Dieser Verkehr soll in den Norden verlegt werden, auch, um einem möglichen Verkehrschaos durch den Hochstraßenabriss auszuweichen.

Zu den Auswirkungen der neuen Verbindung auf das Landschaftsschutzgebiet „Hasenbusch-West“ wollen sich die Naturschützer nun austauschen. Es sind die Corona-Abstandsregeln zu beachten.

AdUnit urban-intext2