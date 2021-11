Narren stürmen das Rathaus

Ludwigshafen. „Wir sind zwar Narren, aber nicht dappisch“, hatte Christoph Heller im Vorfeld wissen lassen. Für den Vorsitzenden des Großen Rats der Ludwigshafener Karneval-Vereine standen durchaus praktische Erwägungen an: „Will man so ein Rathaus überhaupt stürmen?“, fragte der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt dann auch das Stadtoberhaupt, bevor das närrische Treiben seinen Höhepunkt erreichte. „Gute Angebote“ hatte sich Heller vonseiten der Verwaltung gewünscht, die Folgekosten seien schließlich „unkalkulierbar“.

Traktor als Vorhut

Mit Blick auf den im Jahr 2022 beginnenden Abriss des Rathauses hatten die Karnevalisten „schweres Gerät“ mitgebracht. So bildete denn ein Traktor die Vorhut des Zuges, der am Bismarckzentrum seinen Anfang nahm und dem sich die im Großen Rat vereinten Ludwigshafener Karnevalsvereine zuzüglich Stadtgarde und KV Limburgerhof anschlossen. Die 400 Narren erlebten sodann – eingeleitet durch die Musik der „Huddelschnuddler“ – eine „Übergabeverhandlung“, die zunächst nicht so recht in die Gänge kommen wollte.

Bei ungemütlichem Nieselregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt verharrten die Narren abwartend vor dem Gebäude, das Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck derweil als „das schönste der Stadt“ anpries. Eine solche Einschätzung sorgte für Heiterkeit, ebenso wie das „Angebot“ der Rathauschefin, ihren Dienstsitz vor Übergabe noch einmal „gründlich durchzuputzen“.

Mit einem Gedichtvortrag revanchierte sich Stadtprinzessin Saskia I. vom Farbenspiel und Pinsel, wobei der Namenszusatz der 19-jährigen Gartenstädterin auf ihren Beruf als Malerin und Lackiererin anspielt. Gelöst wurde der Knoten erst, nachdem Steinruck den Karnevalisten Speis und Trank zusicherte – ihr offenbar überzeugendstes Argument, woraufhin die Meute die zuvor mit Absperrband gesicherte Treppe geordnet hinaufstürmte.

Corona-bedingt fand die komplette Zeremonie einschließlich symbolischer Schlüsselübergabe im Freien statt. Christoph Heller dürfte im Namen aller Beteiligten gesprochen haben, als er sich über die Gelegenheit freute, endlich wieder einen Rathaussturm zu organisieren. Im zurückliegenden Jahr war das stets am 11. November beziehungsweise dem darauf folgenden Samstag zelebrierte Ereignis Corona-bedingt ausgefallen.

Sturm kommendes Jahr offen

Auch während der laufenden Kampagne unter dem Motto „Die Fastnacht blüht wieder auf“ sind Hygienemaßnahmen zu beachten. Für Veranstaltungen im Innenbereich gilt das 2G-Konzept.

Wie es mit der schönen Ludwigshafener Tradition, bei der die Narren die Macht übernehmen, weitergeht, ist derweil völlig offen. „Haben wir nächstes Jahr noch ein Rathaus, wenn ja, wo?“, stellte Heller die Frage, die wohl nicht nur ihn umtreibt. Erst wenn dies geklärt sei, könne man neuerliche Rathausstürme in Angriff nehmen.