Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat die Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, gilt diese nun wegen anhaltend hoher Infektionszahlen bis einschließlich zum 11. April. In Kraft tritt sie am Montag, 29. März, 0 Uhr.

„Die sehr dynamische Pandemie-Entwicklung im Zusammenspiel mit Virus-Mutanten lässt uns leider keine Wahl, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und damit die medizinische Versorgung der Bevölkerung so gut wie möglich zu gewährleisten", erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die Maßnahme.

Mit der gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz abgestimmten Verlängerung der Allgemeinverfügung wird die nächtliche Ausgangsbeschränkung fortgesetzt. Die Öffnung von Gastronomie im Außenbereich bleibt untersagt. Die übrigen Regelungen bleiben von der Verlängerung der Allgemeinverfügung unberührt.