Die nächste endlose Geschichte in Ludwigshafen? Der Neubau des Polizeipräsidiums am Südwestknoten scheint sich nahtlos einzureihen in die Tradition etwa des Metropol-Projekts am Berliner Platz, wo seit Jahren ein hässliches Loch klafft. Bereits im vergangenen Oktober kündigte der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) eine Verzögerung beim Präsidiumsbau an: Statt wie ursprünglich

...