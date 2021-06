Nächster Schritt zum IHK-Neubau

Ludwigshafen. Die Planungen für einen Neubau des Hauptsitzes der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz in der Ludwigshafener Innenstadt schreiten voran. Wie eine Sprecherin mitteilt, hat die Vollversammlung den Hauptgeschäftsführer Tibor Müller beauftragt, zeitnah ein Vergabeverfahren für einen Neubau am bisherigen Standort am Ludwigsplatz einzuleiten und eine Interimsimmobilie anzumieten.

Wie berichtet, hatte eine Studie ergeben, dass die Kosten für einen Neubau deutlich geringer sind als die Unterhaltskosten der beiden bestehenden Gebäude, dem Hauptsitz am Ludwigsplatz und dem Weiterbildungszentrum in der Bahnhofstraße. Beide Standorte sollen in der neuen Zentrale zusammengeführt werden, um Transaktionskosten zu vermeiden und die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.

„Die Planungs- und Bauleistungen sollen kombiniert an einen Generalübernehmer vergeben werden“, so die Sprecherin. Mit einem Zuschlag rechnet die IHK Ende 2022, da die Leistungen in einem mehrstufigen Verfahren europaweit ausgeschrieben werden müssen. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll die IHK ein Übergangsquartier beziehen – möglichst in der Innenstadt. Das Weiterbildungszentrum bleibt bis zur Fertigstellung des Neubaus in Betrieb. jei