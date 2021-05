Nächster Bauabschnitt in der Kreuzstraße

Ludwigshafen. Die Arbeiten für das aktuell größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen schreiten voran. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, steht beim Ausbau der Linie 10 in Alt-Friesenheim der nächste Abschnitt, die Bauphase 6, an. Dabei wandert die Baustelle in der Kreuzstraße in den Bereich zwischen Spaten- und Friesenstraße. Von Ende Mai bis voraussichtlich August wird dort gearbeitet. Im Frühjahr 2022 sollen die Arbeiten am aktuellen Bauabschnitt zwischen Friesenheim Mitte und Sternstraße abgeschlossen sein.

Zwischen Spaten- und Friesenstraße werden nun zunächst die alten Gleise und das Straßenpflaster entfernt, so die RNV. Anschließend erneuert der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) die Hausanschlüsse der Stadtentwässerung. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sanieren teilweise die Stromleitungen sowie die Gas- und Wasserleitungen mit den betreffenden Hausanschlüssen. Danach werden die neuen Gleise verlegt sowie der Straßenbelag und die Gehwege neu gerichtet. „Zudem werden neue Fahrleitungsmaste für die spätere Stromversorgung der Stadtbahn gestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Nach Angaben der RNV bleibt die Kreuzstraße während der Arbeiten für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Änderungen beim Ersatzverkehr ergeben sich in der neuen Bauphase nicht. Für Fragen und Anregungen ist der Baustellenbeauftragte Gerhard Wagner telefonisch unter 0160/99 47 32 51 oder per E-Mail an wagner.pro@web.de erreichbar.

Die Arbeiten zum Ausbau der Linie 10 in Alt-Friesenheim laufen inzwischen seit mehr als zwei Jahren. Neben der Erneuerung von Gleisen und Fahrleitungen werden auch die drei Haltestellen Friesenheim-Mitte, Hagellochstraße und Kreuzstraße barrierefrei ausgebaut. WBL und TWL erneuern Versorgungsleitungen und Kanäle, Straßenraum und Fußgängerwege werden neu gestaltet. Die Kosten für das Großprojekt sind jüngst von knapp 14 auf rund 19 Millionen Euro gestiegen. Im nächsten Abschnitt steht die Erneuerung zwischen Sternstraße und Marienkirche an. Hier läuft noch das Planfeststellungsverfahren. jei

