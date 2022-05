Nadiem Amiri steigt ab

Genua/Ludwigshafen. Kein Glück in Genua: Der Ludwigshafener Nadiem Amiri ist am Wochenende aus der italienischen Serie A abgestiegen. Der fünfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler landete mit dem CFC Genua nach dem 0:1 am letzten Spieltag gegen Bologna nur auf dem vorletzten Platz. Damit endet automatisch das Leihgeschäft für den noch bis 2024 bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag stehenden Offensiv-Allrounder aus der Jugend des SV Waldhof. Im Falle des Klassenerhalts hätte Genua eine Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro für Amiri besessen. Nun geht es für den 25-Jährigen zurück nach Leverkusen, wobei der Kurpfälzer nach Informationen des „Kicker“ in den Planungen von Bayer keine Rolle mehr spielt. Vieles deutet demnach auf einen Wechsel Amiris hin. alex

