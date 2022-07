Ludwigshafen. Ein Nadelbaum ist am Mittwochvormittag in Ludwigshafen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, fing der Baum in der Neuwiesenstraße Feuer, als ein 72-Jähriger mit einem Abflammgerät Unkraut in der Umgebung entfernte. Der 72-Jährige erlitt durch den Brand leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Feuer entstand laut Polizei an einem angrenzenden Gebäude Schaden in Höhe von circa 5000 Euro.

