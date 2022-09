Nachbarschaftsfest im Ludwigshafener Stadtteil Süd

Ludwigshafen. Unter dem Motto „Kommt dichter zusammen“ wird im Ludwigshafener Stadtteil Süd am Freitag, 23. September, erstmals ein Nachbarschaftsfest gefeiert. Wie die Stadt mitteilt, erwartet die Besucherinnen und Besucher von 14 bis 18 Uhr im Dichterquartier in der Georg-Herwegh-Straße 41-43 eine bunte Meile mit Spiel- und Mitmachaktionen für Groß und Klein. Neben Ausstellungen, einem kleinen Bühnenprogramm mit Tanzvorführungen und Live-Musik soll es laut Stadt Stände mit kreativen Mitmachaktionen geben. Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des Caritasverbandes Deutschlands soll auch der Caritas-Tour-Bus, der durch die Diözese Speyer reist, Halt auf dem Nachbarschaftsfest machen. „An Bord sind ein Glücksrad, eine Fotobox und eine Word-Cloud“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dabei können Besucher und Besucherinnen Begriffe und Werte sammeln, die sie mit der Caritas verbinden, und diese in eine Word-Cloud hochladen.

Raum für Wünsche und Zukunftsträume soll der Platz vor der Kirche Heilig Geist bieten. Dort können Besucher und Besucherinnen laut Stadt mit Kreide ebenjene aufmalen. Initiiert wurde das Nachbarschaftsfest vom Quartiersmanagement des Büros „Sozialer Zusammenhalt Dichterquartier“, das die Veranstaltung gemeinsam mit Stadtteilakteuren und -akteurinnen sowie Ehrenamtlichen geplant hat. Sozialdezernentin Beate Steeg, Ortsvorsteher Christoph Heller und Pfarrer Alban Meißner wollen das Fest am Freitag eröffnen, das Anwohner näher zusammen bringen soll.