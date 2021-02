Ludwigshafen. Auf 23 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden bei einem Unfall, der sich in der Nacht auf Sonntag in der Edigheimer Straße ereignet hat. Ein Autofahrer hatte den Vorfall gegen 4 Uhr gemeldet. Offenbar hatte der unbekannte Fahrer eines Ford-Kastenwagen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, prallte gegen einen am Straßenrand geparkten BMW und schob dieses auf einen Peugeot. Dann verschwand er. Zeugen melden sich bei der Polizei unter 0621/963 22 22.

