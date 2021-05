Nach Unfall Polizisten angelogen

Ludwigshafen. Ein Betrunkener hat in Ludwigshafen einen Unfall verursacht und anschließend zu einer Notlüge gegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rammte der Mann am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Wagen einen parkenden Pkw und verursachte einen Schaden von rund 8000 Euro. Als die Beamten den 21-Jährigen vor Ort antrafen, behauptete er, dass seine Freundin gefahren sei. Sowohl die Freundin als auch Zeugen widersprachen dieser Aussage jedoch. Als der junge Mann merkte, dass seine Notlüge nicht fruchtete, räumte er ein, den Unfall verursacht zu haben. Auf einer Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Seinen Führerschein ist der 21-Jährige los. jei

AdUnit urban-intext1