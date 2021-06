Nach Sturz aus Hotelfenster - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Nach dem Sturz einer jungen Frau aus einem Fenster eines Hotels in Ludwigshafen haben nun die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes aufgenommen. Die 25-Jährige war am vergangenen Samstag, 5. Juni, rücklings fünf Meter tief auf den Bürgersteig gefallen und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, hat die 25-Jährige noch nicht das Bewusstsein wiedererlangt und konnte somit bislang nicht befragt werden. Deswegen werden Zeugen des Vorfalls, die sich am Samstagmorgen, gegen 9.20 Uhr an dem Hotel in der Bahnhofstraße (gegenüber Rheingalerie) aufgehalten haben, nun gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitten unter unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail zkiludwigshafen.k11@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen.