Nach Messerangriff in U-Haft

Speyer. Ein 27-Jähriger, der am Freitag in Speyer seine 16 Jahre alte Bekannte und deren 36 Jahre alte Mutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mann sei am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der 27-Jährige wird des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen verdächtigt.

Schwere Verletzungen

Die Attacke auf die beiden Frauen ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus . Der Mann war offenbar bei den beiden Frauen zu Besuch.

Die Tat ereignete sich in einem Speyerer Mehrfamilienhaus. © Marco Hanna

Nach Angaben der Ermittler flüchtete der Täter zunächst vom Tatort und konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei stellten die Beamten den 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter wenige Kilometer vom Tatort entfernt – außerhalb des Speyerer Stadtgebiets. Das Motiv für den Angriff auf die beiden Frauen ist bislang noch unklar.

Beide Frauen wurden den Angaben der Polizei zufolge schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 36-Jährige habe in Lebensgefahr geschwebt. Sie musste laut Polizei notoperiert werden. Inzwischen besteht nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr mehr.

Oberbürgermeisterin äußert sich

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeigte sich nach den Geschehnissen vom Freitag bestürzt: „Ich bin traurig und fassungslos angesichts dieser schrecklichen Tat, die am gestrigen Freitag in unserer Mitte geschehen ist“, so Stefanie Seiler.

Den beiden Opfern wünsche sie von Herzen eine schnelle und vollständige körperliche und seelische Genesung. „Ihnen und ihren Angehörigen gelten mein tiefes Mitgefühl und meine Anteilnahme.“

Die Oberbürgermeisterin sprach den Einsatzkräften der Polizei und des Rettungsdienstes sowie „allen, die in derartigen Notsituationen zur Stelle sind, und helfen“ ihren Dank aus. Der Polizei sei es sehr schnell gelungen, den Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen, sagte Stefanie Seiler. lrs/ agp