Nach Messerangriff in Ludwigshafen: Linke fordert dauerhaften Opferfonds

Ludwigshafen. Nach der Bluttat mit zwei Toten und einem Schwerverletzten im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim fordert die Linksfraktion die Einrichtung eines dauerhaften Opferfonds. Mit dessen Hilfe sollen Menschen, die von schrecklichen Ereignissen betroffen sind, sowie deren Angehörige schnell und unbürokratisch unterstützt werden, erläutert der stellvertretende Fraktionschef Bernard Wadle-Rohe in einer Mitteilung. „Dazu gehört auch eine einprägsame Spendenkonto-Nummer, die jederzeit zur Verfügung steht für notwendige Aufrufe“, sagt er. Es werde nicht der letzte Fall gewesen sein, dass Menschen „zufällig und völlig unschuldig“ Opfer eines schlimmen Ereignisses werden, so Wadle-Rohe. Das Thema will die Fraktion in den Stadtrat einbringen

Innenministerium soll helfen



Die tödliche Messerattacke habe auch die Linksfraktion zutiefst erschüttert. „Wir sehen es aber nicht als zielführend an, sich voreilig zu äußern, ohne die genauen Abläufe, Motive, Hintergründe und die Vorgeschichte zu kennen, die den Amokläufer zu seinen schrecklichen Taten führten“, so Wadle-Rohe. Das Innenministerium müsse die Behörden mit allen Mitteln unterstützen, um schnell Klarheit „über die Auffälligkeiten des Täters in seinem bisherigen Umfeld vor dem 18. Oktober zu schaffen“, sagt er.