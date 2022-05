Nach Feuer im Straßenbahntunnel: Brandstiftung vermutet

Ludwigshafen. Nach dem Brand eines Schienenbaggers in einem Straßenbahntunnel in Ludwigshafen geht die Polizei von Brandstiftung aus. "Wir können einen technischen Defekt ausschließen", sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Unklar sei, ob es sich um fahrlässige Brandstiftung handele oder das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei. Verletzt wurde niemand. Eine tatverdächtige Person gibt es demnach bislang nicht.

Am Donnerstag gegen 3.35 Uhr hatte der Schienenbagger in der stillgelegten Haltestelle des Rathaus-Centers gebrannt. Das einstige Einkaufszentrum wird abgerissen. Das Feuer breitete sich durch den Straßenbahntunnel mehrere Kilometer weit bis zum Hauptbahnhof in Ludwigshafen aus.

Die rund 50 Einsatzkräfte hätten den Tunnel mit Ventilatoren von dem massiven Rauch befreien müssen, um zur Brandstelle vorzudringen, hieß es. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf mehrere 100 000 Euro.