Nach Einbruch in Ludwigshafener Tankstelle zwei Tatverdächtige in U-Haft

Ludwigshafen. Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Ludwigshafener Industriestraße sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. In der Nacht zu Donnerstag nahm die Polizei die beiden Männer im Alter von 24 und 31 Jahren noch vor Ort vorläufig fest, teilen Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit.

Die mutmaßlichen Täter wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung erließ. Die beiden Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten verbracht.