Mutter stört beim Computerspielen - 13-Jähriger ruft die Polizei

Ludwigshafen. Ein 13-Jähriger in Ludwigshafen hat am Montagmittag über den Notruf die Polizei alarmiert – weil er sich durch seine Mutter beim Spielen am Computer gestört gefühlt hat. Nach Angaben der Beamten spielte der Junge um kurz vor 14 Uhr in seinem Zimmer am Computer. Als seine Mutter hereinkam, um in dem Kinderzimmer zu saugen, fühlte sich der 13-Jährige so gestört, dass er den Notruf wählte und um Hilfe rief. Die Polizei vermutete eine Notlage und fuhr die Örtlichkeit schnellstmöglich an. Vor Ort konnte der Vorfall aufgeklärt werden. Eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs eines Notrufs wurde aufgenommen und mit dem 13-Jährigen wurde laut Polizei intensiv über Sinn und Zweck von Notrufen gesprochen.

