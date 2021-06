Mutmaßlicher Exhibitionist auf Ludwigshafener Parkinsel

Ludwigshafen. Ein Exhibitionist soll am Dienstagnachmittag auf der Parkinsel in Ludwigshafen eine Frau belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die 58-Jährige auf der Parkinsel spazieren und setzte sich gegen 16.40 Uhr auf der Hannelore-Kohl-Promenade auf Höhe des TFC Ludwigshafen auf eine Bank. Neben der Parkbank lag ein lediglich mit Badeshorts bekleideter Mann in der Sonne, der ie Frau demonstrativ anzuschaute. Anschließend stand der Mann auf, ließ seine Hose herab und fing zu masturbieren an. Nach kurzer Zeit zog er seine Hose wieder nach oben und legte sich wieder in die Sonne. Die 58-Jährige sprach daraufhin zwei Passanten an und trat in deren Begleitung an den Unbekannten heran. Dieser bestritt die Tat, zog sich an und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Insel Bastei.

Der Unbekannte wird wiefolgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, gebräunt und schlank. Er trug eine Brille, eine dunkle Schirmmütze, ein blaues Shirt und eine rote Badeshort mit rot-schwarzen Streifen. Er war mit einem dunklen Trekkingrad mit dunklen Satteltaschen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 oder per Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.