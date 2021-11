Mut zum „LU-Tattoo“

Ludwigshafen. Wer Ludwigshafen das erste Mal besucht, verspürt nicht unbedingt das Bedürfnis, ein Souvenir von hier mitzubringen. Spätestens seit ihrer „Auszeichnung“ als hässlichste Großstadt Deutschlands im Jahr 2018 hat die Chemiestadt ein gewisses Imageproblem. Was aber könnte ein typisches Motiv für den Ort sein? Dieser Frage ist der Kunstverein Ludwigshafen in Zusammenarbeit mit Bürgern sowie der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft nachgegangen.

Der „Souvenir-Shop LU“ bildete den Abschluss der Veranstaltungsreihe „WERTstadt – Performative Urbanität“. Zur dreistündigen „Verkaufsausstellung“ am Totensonntag präsentierten die Initiatoren eine Vielzahl an Gegenständen, die sie am ehesten mit ihrer Heimatstadt in Verbindung bringen. Als besonderer Blickfang für die rund 40 Besucher erwies sich eine Postkarten-Edition. Der Titel hätte kaum passender gewählt sein können: „Beton ist nicht gleich Beton“ setzt jenes Material in Szene, das der Stadt – wie böse Zungen behaupten – ihren heutigen Charakter gegeben hat.

Jule Schulz (l.) malte Besuchern ein Anker-Tattoo auf. © Dirk Timmermann

Gefragt waren auch die „Taschen im exklusiven Raubkopie-Design“. Als Druckstock dienten Gullydeckel, die durch ein eingeprägtes Anker-Symbol zu bestechen wissen. Das aus dem Ludwigshafener Stadtwappen bekannte Motiv konnten sich „Mutige“ außerdem auf ihren Arm aufmalen lassen. „LU-Tattoo“ war die nahe liegende Bezeichnung für das „hautnahe“ Andenken.

Auch die für Ludwigshafen so typische Geräuschkulisse war in den Räumlichkeiten des „Nukleus“ zu erspüren: Im separaten „Sound-Raum“ erklangen wahlweise die Melodien eines Akkordeon-Spielers, die Vorbeifahrt der Straßenbahn am Berliner Platz oder das Rauschen des Rheins.

Dass es sich beim „Souvenir-Shop LU“ jedoch nicht um ein kommerzielles Anliegen handelt, stellte Andrea Lutz-Kluge heraus. Gemeinsam mit Marie Kammler und 18 Erstsemestern betreut die Dozentin für Ästhetische Praxis das Projekt aus wissenschaftlicher Sicht. „Im Mittelpunkt steht das soziokulturelle Ereignis“, erklärte die Professorin. Es gehe darum, die Werte Ludwigshafens, die ohne Zweifel vorhanden seien, neu zu entdecken und sich der Nutzung des urbanen Raums bewusst zu werden.

Ein wesentlicher Punkt ist die Interaktion. Bereits bei der Konzeption typischer Souvenirs hatte man daher Ideen der Einwohner aufgegriffen. Nach einem „Stadtspaziergang“ wurden aus Fundstücken schließlich Prototypen. Und auch beim „Verkauf“ treten Hochschule und Kunstverein in einen Bürger-Dialog. Die Schmuckstücke aus LU gibt es nämlich ausschließlich per Tauschgeschäft. Um eine bedruckte Tasse zu erhalten, kann das Erzählen einer Geschichte bereits genügen. Die besten Exponate bleiben vorerst in der Auslage in der Bismarckstraße 55. Geöffnet ist dienstags und donnerstags. Souvenir-Ideen können per E-Mail eingereicht werden: socialinnovation@hwg-lu.de