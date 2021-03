Ludwigshafen. Ab sofort bietet die städtische Musikschule Ludwigshafen wieder Schnupperstunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an, die ein Instrument erlernen möchten. Interessierte können die gesamte Bandbreite der Musikschule kennenlernen. Eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 0621/504-25 65 oder per E-Mail an musikschule@ludwigshafen.de möglich. Der reguläre Unterricht findet derzeit in Einzelstunden oder online statt.

