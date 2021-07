Ludwigshafen. Ein musikalisches Lichtspiel für Erwachsene und Kinder feiert am Samstag, 10. Juli, um 15 Uhr im Ludwigshafener Kulturzentrum „dasHaus“ (Bahnhofstraße 30) Premiere. „Feuerfuchs“ heißt das Projekt des Kollektivs Raumspiel und der städtischen Musikschule Ludwigshafen. Drei Saxofone und eine Stimme erzählen dabei den Mythos der Feuerfüchse, die im finnischen Revontulet genannt werden und mit ihren Ruten das Nordlicht an den Himmel zaubern. „Das wechselnde Farbspektrum und die wundersamen Bewegungen des Polarlichts waren Inspirationsquelle und Ausgangspunkt für eine visuelle, lyrische und musikalische Suche“, heißt es in der Ankündigung.

Drei Musiker und eine Spielerin befinden sich bei dem Projekt in einer Skulptur, die an Eislandschaften und schroffe Berge erinnert. Stefan Schneider vom Kollektiv Raumspiel wird diese Kulisse während der Aufführung in unterschiedlichstem Licht erleuchten lassen.

Das musikalische Lichtspiel für Zuschauer ab acht Jahren feiert um 15 Uhr Premiere, um 17 Uhr wird es eine weitere Vorstellung geben. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0621/504 25 69 oder per E-Mail an kollektivraumspiel@mail.de erforderlich.