Musikalische Reise in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine Neuinterpretation des „Kleinen Prinzen“ ist beim Kultursommer 2022 zu sehen. Im Rahmen von „Kultur in der Backstubb“ werde die Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry am 31. Juli, 18 Uhr, aufgeführt, hieß es von den Veranstaltern. Die Geschichte wurde von dem Heidelberger Komponisten Martin Bärenz mit einem Text für eine Sprecherin (Ilona Christina Schulz) und mit viel Musik für Flöte, Violoncello und Klavier (Trio Piazzolla) versehen. In dieser Neuinterpretation trifft der kleine Prinz auf der Erde unter anderem den Komponisten Astor Piazzolla und lernt dessen Musik („Die Vier Jahreszeiten“) kennen.

Um eine möglichst „coronataugliche“ Veranstaltung anzubieten, wurde das Konzert in den Garten der Altrheinstraße 43 in Oggersheim-Notwende verlegt – rund 100 Meter entfernt von der „Backstubb“, hieß es weiter. Das Konzertpodium und die Zuhörerplätze seien zu großen Teilen überdacht.

Das Trio Piazzolla, bestehend aus Wolfgang Wendel (Flöte), Martin Bärenz (Violoncello) und Ya-Wen Chuang (Klavier), setzt die Geschichte musikalisch um. Bärenz lebt als Cellist und Komponist in Heidelberg. Er unterrichtet Violoncello an den Musikschulen Mannheim und Heidelberg und an der PH Heidelberg. Wendel wurde in Ludwigshafen geboren und war als Solist und Dozent bei internationalen Festivals. Chuang gibt in verschiedenen Kammermusikensembles in Taiwan Konzerte und Meisterkurse und arbeitet an der Universität in Taipei als stellvertretende Professorin im Fachbereich Kultur. Sprecherin Ilona Christina Schulz ist Schauspielerin („Tatort“) und Sängerin.