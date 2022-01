Ludwigshafen. Am frühen Freitagmorgen sind Müllcontainer und Sperrmüll in der Edigheimer Straße und der Breitscheidstraße in Ludwigshafen angezündet worden. Wie die Polizei berichtete, wurden beim Brand in der Breitscheidstraße die Anwohner vorsorglich evakuiert. Zudem kam es hier durch die Hitze zu einem Schaden an einem nahe geparkten PKW sowie dem anliegenden Gebäude. Die Feuerwehr löschte die Brände und verhinderte größere Schäden.

