Ludwigshafen. Eine Mülltonne ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Hochfeldstraße in Ludwigshafen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, wie die Polizei mitteilt. Die Brandursache ist unklar. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer: 0621/ 9632122.