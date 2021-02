Ludwigshafen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:40 sind zwei Plastikmülleimern in der Prälat-Caire-Straße und der Mannheimer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim in Feuer aufgegangen. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0621/9632222 zu melden.

