Ludwigshafen. Die Feuerwehr Ludwigshafen ist in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in die Merianstraße im Stadtteil Ogersheim gerufen worden.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr mehrere brennende Müllbehälter in der Durchfahrt zum Hinterhof eines Mehrfamilienhauses vor. Flammen schlugen an der Fassade hoch und Rauch zog in das Gebäude. Das Treppenhaus und eine Wohnung waren bereits verraucht. In dem Haus selbst waren zum Brandzeitpunkt 20 Personen anwesend. 19 Bewohner mussten das Gebäude verlassen und vom Rettungsdienst untersucht. Teilweise waren die Bewohner durch ausgelöste Rauchwarnmelder geweckt worden und hatten das Gebäude selbständig verlassen. Eine bettlägerige Person und eine Angehörige wurden in ihrer rauchfreien Wohnung untersucht.

Die Einsatzkräfte löschten den Müllbehälterbrand und entfernten den Rauch aus dem Gebäude. Alle Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude konnte durch die Löschmaßnahmen verhindert werden.

Gleichzeitig brannte ein Abfallbehälter in unmittelbarer Nähe in der Schillerstraße. Auch dieser Brand wurde durch die alarmierten Einsatzkräfte gelöscht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.