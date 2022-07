Müll sammeln beim Joggen in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Etwas für die eigene Fitness und Gesundheit tun – und noch dazu als Umweltschützer aktiv werden: Das ist wieder möglich am Samstag, 27. August. Denn dann fällt um 10 Uhr der Startschuss für die zweite Plogging-Veranstaltung des Jahres. Im Stadtpark auf der Parkinsel wird im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketing-Verein Ludwigshafen wieder joggend Müll gesammelt. Kooperationspartner ist die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, teilte die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) mit.

Plogging nennt sich der Fitnesstrend, der vor einigen Jahren aus Schweden nach Deutschland hinüberschwappte und sich in vielen Großstädten der Republik mittlerweile etabliert hat. Viele sportliche Müllsammler treffen sich in sogenannten Plogging-Lauftreffs.

Einsatz im Stadtpark

Selbst das Regenwetter hatte Ende April über hundert Teilnehmer nicht davon abgehalten, an vier Standorten in der Stadt joggend Müll zu sammeln. Einen alten Badschrank, Zigarettenkippen, Flaschen oder Autoreifen fanden die Plogger auf der Parkinsel, im Maudacher Bruch und rund um die Radrennbahn in Friesenheim, hieß es weiter.

„Gemeinsam sind wir stark!“, lautet nun das Motto. So wollen sich die Beteiligten auf den Stadtpark auf der Parkinsel konzentrieren, um diesen von Müll und Unrat befreien. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Pegeluhr um 10 Uhr. Mit geballtem Einsatz wolle man an diesem Tag zusammen einiges auf den Weg bringen, denn ein sauberes Umfeld erhöhe merklich die Lebensqualität, hieß es von Seiten der Veranstalter.

Vereine, Schulen, Einrichtungen und Einzelpersonen sind aufgerufen, mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das sportliche Müllsammeln wird mit einem Funktionsshirt belohnt. Anmeldeschluss ist der 12. August.