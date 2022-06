Müll muss schnell weg

Ludwigshafen. Die Linksfraktion Ludwigshafen spricht sich gegen die von der Stadtverwaltung geplante Videoüberwachung zur Vermeidung von illegalem Müll aus, weil es hierfür einfach das falsche Instrument darstelle. Videoüberwachung sei aus mindestens zwei Gründen das falsche Instrument, so die Linke: Erstens, weil wohl niemand in einer repressiven Gesellschaft – gekennzeichnet durch Denunziation und Verdacht – leben wolle. Und zweitens, so die Linke, werde die Videoüberwachung nur dazu führen, dass illegaler Müll zukünftig dahin verlagert wird, wo es keine Kameras gibt. Aber keineswegs werde es zur Müllvermeidung beitragen. „Die Stadtverwaltung täte gut daran, bei ihrer Planung zur Videoüberwachung, das Ende zu bedenken statt sich von Wunschdenken überrumpeln zu lassen“, erklärt die Linksfraktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Linken schlagen vor, den bereits beschlossenen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Vermüllungen umzusetzen. Dieser sieht vor, Müll umgehend zu beseitigen, weil Müll weiteren Müll magnetisch anzieht, und folglich eine saubere Umgebung automatisch zur Müllvermeidung beiträgt. red