Motorroller rast auf junge Fußgängerin zu

Ludwigshafen. Eine 17-Jährige ist in Ludwigshafen-Friesenheim am Freitag auf dem Platz zwischen der Pauluskirche und der Luitpoldschule von einem dunklen Motorrad oder Roller fast überrollt worden. Das mit zwei Personen besetzte Zweirad ist laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf die junge Fußgängerin zugefahren, die sich mit einem Sprung zur Seite vor einer Kollision schützen konnte. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Zeugen, insbesondere eine Frau mit blondgelockten Haaren, welche sich zu diesem Zeitpunkt dort aufhielt, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963 2222 in Verbindung zu setzen.

