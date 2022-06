Motorroller in Ludwigshafener Gartenstadt gestohlen

Ludwigshafen. Der Motorroller eines 60-jährigen Ludwigshafeners ist in der Gartenstadt zwischen Samstag, 4. Juni um 15 Uhr, und Sonntag, 5. Juni um 9 Uhr, entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, sind die die Täter bislang unbekannt. Bei dem Kleinkraftrand handele es sich um einen 125ccm Motorroller der Marke Yamaha Typ: XC 125 T in der Farbe hellgrau mit schwarzem Helmfach. Der Motorroller stand zum genannten Zeitpunkt am Fahrbahnrand in der Niederfeldstraße in Ludwigshafen-Gartenstadt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632122 zu melden.

