Motorradfahrer flüchtet durch Ludwigshafen und kollidiert mit Polizeiauto

Ludwigshafen. Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und mit einem Einsatzwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte mehrere Beamte gegen 16.15 Uhr in der Heiningstraße eine Gruppe von Motorradfahrern kontrollieren, da die Fahrzeuge sehr laut waren. Trotz Haltesignalen der Polizei beschleunigte ein Fahrer und fuhr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern davon. Auf seiner Flucht missachtete der Motorradfahrer mehrfach Verkehrs- und Vorfahrtsregeln und befuhr Einbahnstraßen in die verkehrte Richtung.

In der Pranckstraße kam es zwischen dem Motorradfahrer und einem zivilen Polizeifahrzeug zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Flüchtende verletzte. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein des 26-Jährigen ebenso wie die am Motorrad angebrachten Kennzeichen gefälscht waren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.