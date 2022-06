Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – Unfallverursacher begeht Unfallflucht

Ludwigshafen. Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Ludwigshafen-Oggersheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 17:14 Uhr zu dem Unfall auf der K3, an der Auffahrt zur A650 in Fahrrichtung Mannheim. Eine Person im Auto nahm dem 36-Jährigen die Vorfahrt. Beim Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin oder der Autofahrer flüchtete in dem Auto, einem silbernen Mercedes, A-Klasse, älteres Modell, vom Unfallort auf die A650. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 9632222 in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1