Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen. Ein Motorradfahrer ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 17.30 Uhr eine Autofahrerin vom Weißdornhag in die Raschigstraße einfahren und kollidierte mit dem 35-Jährigen, der die Raschigstraße in Richtung Kallstadter Straße befuhr. Der Motorradfahrer wurde in die Grünfläche geschleuderte. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht.

Die 44-Jährige erlitt einen Schock und begab sich gemeinsam mit ihrer elfjährigen Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, selbstständig in ein Krankhaus zur medizinischen Abklärung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 45 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.