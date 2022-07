Motorradfahrer bei Unfall in Ludwigshafen verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Auto ist am Mittwochnachmittag in Ludwigshafen mit einem Motorrad zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Bruchwiesenstraße/Ernst-Boehe-Straße. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 zu wenden.

