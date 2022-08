Motorradbrand in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Motorrad hat am Mittwochmorgen in Ludwigshafen gebrannt und ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen den Vorfall in der Bayreuther Straße gegen 3.26 Uhr. Das Motorrad brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein dort parkendes Auto beschädigt. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind der Polizei derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

