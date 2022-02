Motorrad-Rennen auf Brunckstraße? Biker flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Zwei Motorradfahrer haben sich auf der Brunckstraße in Ludwigshafen vermutlich ein Rennen geliefert. Laut Polizeibericht war eine Streife am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr in Richtung Friesenheimer Straße unterwegs, als die beiden Biker jeweils auf dem linken und rechten Fahrstreifen trotz hohen Verkehrsaufkommens mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte fuhren. Als die Polizeibeamten die beiden Motorradfahrer an einer Ampelkreuzung kontrollieren wollten, flüchtete einer der beiden nach einem Wendemanöver über die Bahngleise. Er trug schwarze Motorradkleidung und einen schwarzen Helm. Der andere Fahrer blieb stehen und konnte kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 21-Jährigen, der lediglich die überhöhte Geschwindigkeit einräumte aber kein Fahrzeugrennen. Sowohl das Motorrad als auch der Führerschein wurden beschlagnahmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Straße zu diesem Zeitpunkt stark befahren war, hofft die Polizei auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Aussagen dazu machen. Hinweise auf den geflüchteten Motorradfahrer und sein Motorrad (Modell, Farbe, Kennzeichen) können bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de durchgegeben werden.