Mohammad neuer Chef

Ludwigshafen. Die Linke in Ludwigshafen und im Rheinpfalz-Kreis hat am Wochenende turnusgemäß einen neuen Kreisvorstand gewählt. Bei der Versammlung am Samstag wurde der 35-jährige Jan Mohammad zum neuen Vorsitzenden gekürt. Mit ihm hat sich die Partei an der Spitze deutlich verjüngt. Mohammad folgt auf Claudia Kocabalkan, die zukünftig als Beisitzerin im Vorstand vertreten sein wird. Der neue Vorsitzende ist in der Partei schon länger aktiv.

Für die Linken in Ludwigshafen sitzt er im Schulträgerausschuss und kümmert sich unter anderem um den Auftritt des Linken-Kreisverbandes in den sozialen Netzwerken. Seine zukünftigen Aufgaben sieht er nach eigenen Worten in einer besseren Vernetzung und Zusammenarbeit der Mitglieder im Kreisverband. Er sorgte zuletzt dafür, dass sich wieder eine Linke Jugend im Kreisverband gründete. In seiner Vorstellungsrede sagte er zu den Mitgliedern. „Die Motivation ist da, wir werden als Partei Die Linke gebraucht, packen wir es an.’’ sal (Bild: Die Linke)