Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist ein Mofa zwischen Montag und Dienstag gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte das Mofa in der Horstackerstraße zwischen 20.00 Uhr und 6.30 Uhr an den benannten Tagen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2122.

