Mittelpartstraße in Ludwigshafen gesperrt – Busumleitungen

Ludwigshafen. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Mittelpart- und Sudetenstraße in Ludwigshafen von Montag, 17. April, bis voraussichtlich Freitag, 26. April in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Wie die RNV mitteilt, werden die Buslinien 72 und 89 sowie die Nachtbuslinie 90 daher über die Rosenwörthstraße umgeleitet. Die Haltestellen Rosenwörthstraße und Buschwegbrücke werden in den genannten Richtungen durch den Umleitungsfahrweg zusätzlich bedient. Die saisonale Haltestelle Großparthweiher kann nicht angefahren werden und entfällt.

