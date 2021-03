Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat beim ADFC-Fahrradklimatest 2020 die Note 4,18 erhalten. Damit landete sie laut Verwaltung im bundesweiten Vergleich der Städte zwischen 100 000 und 200 000 Einwohnern auf Rang 26 von 41. Im Vergleich zur letzten Umfrage 2018 bedeutet das eine Verbesserung um zwei Plätze. Damals lag die Note bei 4,21. In Rheinland-Pfalz liegt Ludwigshafen in dieser Städtegrößenklasse vor Trier, Kaiserslautern und Koblenz auf Rang 1. Positiv bewertet wird von den Radfahrern in Ludwigshafen die Mitnahmemöglichkeit des Rads im öffentlichen Nahverkehr sowie das öffentliche Fahrradvermietsystem VRNnextbike.

In der Gesamtbeurteilung stuft der ADFC Ludwigshafen als Stadt mit kaum Veränderungen ein. Es seien weder große Verschlechterungen noch Verbesserungen erkennbar. Beanstandet werden vor allem zugeparkte Radwege, die mangelnde Überwachung, die Ampelschaltungen und die Führung an Baustellen.

„Aus dieser Bewertung ergibt sich ein klarer Arbeitsauftrag, den Radverkehr weiter zu fördern“, kommentierte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. Er verweist darauf, dass Ludwigshafen im Vergleich zu anderen Städten beim Thema „Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer im Gegenverkehr“ deutlich schlechter bewertet wird als der bundesweite Durchschnitt. Der Fokus werde diesbezüglich auf der Umsetzung eines bereits vorliegenden Konzepts liegen. jei