Mitarbeiter einer Speditionsfirma in Ludwigshafen verhindert Diebstahl

Ludwigshafen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Spedition in Ludwigshafen hat am Samstagabend den Diebstahl eines Staplers seiner Firma verhindert. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 23-Jähriger aus Kirn ihn entwenden und noch vor Ort an einen 46-jährigen Ludwigshafener verkaufen. Da dem Mitarbeiter das Verhalten des 23-Jährigen seltsam vorkam, verständigte er die Polizei. Gegenüber den Käufern gab sich der 23-Jährige als ehemaliger Mitarbeiter der Spedition aus. Obwohl er bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, konnte die Polizei ihn ermitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

