Ludwigshafen. Nach einem Brand in einer Anlage der INEOS Styrolution, einer Drittfirma auf dem Werksgelände der BASF SE in Ludwigshafen, sind am Montagabend zwei Mitarbeitende mit Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht. Dies teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Demnach konnte die Werkfeuerwehr den Brand löschen. Die Ursache werde derzeit ermittelt.

