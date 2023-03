Mit Umarmung 61-Jährigen in Ludwigshafen ausgeraubt

Ludwigshafen. Eine Umarmung mit einem Fremden und schon sind Handy und Bankkarte gestohlen. Diese Erfahrung hat ein 61-Jähriger am Mittwochabend in Ludwigshafen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, sprachen ihn gegen 22:45 Uhr zwei unbekannte Männer in der Roonstraße an und fragten nach einer Zigarette. Nach einem kurzen Gespräch umarmte einer der Männer den 61-Jährigen zur Verabschiedung. Erst später bemerkte er, dass er bestohlen wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Täter sollen etwa 25 Jahre alt sein. Der eine etwa 1,75 Meter groß mit dunklem Haar, Dreitagebart und dunkler Kleidung. Der andere soll etwa 1,90 Meter groß sein und mit einer hellen Jeansjacke und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den beiden Tätern unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.