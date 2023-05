Mit Tempo 100 durch Ludwigshafen - Polizei stoppt 27-jährige Raserin

Ludwigshafen. Weil sie in ihrem Auto mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch Ludwigshafen gerast ist, muss eine 27-Jährige wohl vorerst auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Laut Polizei war die Autofahrerin am Montagabend gegen 21.15 Uhr einer Streife aufgefallen, weil sie mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Rheinuferstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße befuhr“.

Wiederholt habe sie dabei die Fahrspuren gewechselt und auch den Seitenstreifen genutzt, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Auf ihrer Fahrt habe sie dabei eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer erreicht. Die 27-Jährige müsse nun mit einer Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.