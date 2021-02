Ludwigshafen. Ein leicht verletzter Autofahrer und 18 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Wagen und einer Straßenbahn in der Saarlandstraße. Nach Polizeiangaben war der 18-jährige Autofahrer am Donnerstag gegen 16.45 Uhr verbotswidrig in die Pestalozzistraße abgebogen und hatte die Straßenbahn übersehen. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

