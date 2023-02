Mit Schlagstock angegriffen und beraubt - Zeugen für Überfall in Ludwigshafen gesucht

Ludwigshafen. Ein junger Mann ist am Mittwochabend in Ludwigshafen angegriffen und beraubt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 21-Jährige gegen 20 Uhr in der Bleichstraße unterhalb der Hochstraße von vier unbekannten jungen Erwachsenen attackiert. Einer der Täter schlug den Geschädigten mit einem Schlagstock, während die anderen ihn traten

Letztlich entrissen die Täter dem 21-Jährigen seine Umhängetasche samt 300 Euro Bargeld und rannten davon. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass diese männlich, zwischen 18 und 20 Jahren alt und dunkel bekleidet gewesen sein sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.