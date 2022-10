Mit Petra Henke auf Zeitreise

Ludwigshafen. Das Stadtmuseum ist während seiner Schließungszeit auch weiterhin gelegentlich zu Gast in der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) im Bürgerhof. So bieten die beiden Einrichtungen während der Herbstferien gleich an drei Samstagen spannende Kurse für Kinder im Grundschulalter an. Jeder Kurs widmet sich dabei einem anderen Thema. Den Anfang macht am Samstag, 15. Oktober, Elwis, ein kleiner bunter Elwetritsch, der Kindern erklärt, was denn eigentlich die Pfalz ist und was sie so besonders macht.

In diesem Kurs geht es also um die Kultur- und Naturregion, in deren unmittelbarer Nähe die Kinder leben. Museumspädagogin Petra Henke nimmt Kinder im Grundschulalter mit auf eine Zeit- und Ortsreise zu verschiedenen Themen.

Eine Woche darauf, am Samstag, 22. Oktober, dreht sich alles um einen weltberühmten Schatz namens Rheingold. Dieses Mal erzählt Petra Henke von den mächtigen Nibelungen, einem Zwerg, einem Drachen, bösen Rittern, guten Helden und tapferen Prinzessinnen aus dem Mittelalter.

Warum ein Laternenfest?

Der dritte Ferienkurs widmet sich am Samstag, 29. Oktober dem Heiligen Martin, einst ein römischer Offizier aus Ungarn und später französischer Bischof. Erneut geht es mit der Museumspädagogin in eine aufregende Zeit – dieses Mal in die Spätantike. Die Jungs und Mädchen erfahren Wissenswertes über Martins Lebensweg, seine Wohltaten und Abenteuer. Heute erinnert jedes Jahr am 11. November ein Laternenfest an seine guten Taten.

Alle drei Ferienkurse finden jeweils um 10 und um 13 Uhr statt – also zweimal hintereinander. Nach einer Einführung in das jeweilige Thema folgt auf eine kurze Snackpause ein kreativer Bastelworkshop. Wer alle drei Veranstaltungen besucht hat, bekommt am Ende ein kleines Geschenk. Die kostenfreien Veranstaltungen finden per Voranmeldung für jeweils maximal sechs Kinder statt. Anmeldung: www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238. red