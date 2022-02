Mit Messer in Café bedroht

Ludwigshafen. Ein Mann hat in einem Café in der Bahnhofstraße eine Person mit einem Fleischmesser bedroht. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr. Im Café saß eine fünfköpfige Gruppe an einem Tisch, als der Mann einen 35-Jährigen angriff und auf ihn einschlug. Die anderen Gruppenmitglieder gingen dazwischen. Ein 43-Jähriger schlug dem Angreifer dabei einen Aschenbecher gegen den Kopf. Der aggressive 27-Jährige wurde vor die Tür gesetzt, kehrte wenige Minuten später bewaffnet mit einem Messer in das Café zurück und griff einen weiteren Gast an. Ein Mann konnte ihm das Messer entreißen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille bei dem Mann. Außerdem führte der er einen gefälschten Pass mit sich. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen. vs

