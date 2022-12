Mit Messer bedroht

Die Ludwigshafener Polizei ermittelt nach zwei Raubdelikten in der Innenstadt am ersten Weihnachtsfeiertag. Der erste Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen um 5.50 Uhr in einer Bar in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Mann betrat das Lokal und fragte, ob ihm jemand Geld wechseln könne. Ein 34-Jähriger holte daraufhin etwa 450 Euro Bargeld aus seiner Jackentasche, welches ihm durch den Täter aus der Hand gerissen wurde. Als das Opfer den Unbekannten zur Rede stellen wollte, zückte dieser ein Messer und fragte: „Soll ich dir Probleme machen?“ Anschließend flüchtete der Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein soll. Er hat dunkle Haare und trug eine weiß-blau-schwarz-karierte Jacke. Hinweise an die Polizei unter unter 0621/963-27 73.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Abend gegen 21.30 Uhr wurde ein 22-jähriger Ludwigshafener von einem 50-Jährigen in seiner Wohnung in der Wredestraße beraubt, wo sich beide Männer aufhielten. Der jüngere zählte ein Bündel Bargeld, woraufhin ihm der Ältere 40 Euro abnahm und ihn ebenfalls mit einem Messer bedrohte. Später stellte sich der Mann der Polizei. jei